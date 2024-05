Santissimo Crocifisso, il grande lavoro degli addetti Ecolandia per mantenere pulita la città

Enorme sforzo organizzativo degli operatori in giorni in cui l’utenza si moltiplica a dismisura. LE FOTO

MONREALE, 2 maggio – Se per tutti i monrealesi, così come pure per numerosi visitatori, sono giorni di festa e di spensieratezza, per alcuni, invece, sono giorni di duro lavoro. Molto più impegnativo dei normali giorni feriali.

Parliamo degli operai della Ecolandia, la società che cura il servizio di smaltimento dei rifiuti per conto del comune di Monreale, che vivono in questi giorni della festa del Crocifisso un vero e proprio tour de force, alle prese con un’utenza perlomeno quadruplicata rispetto al normale e di conseguenza molto più incline a produrre e ad abbandonare rifiuti per le vie della città.

Le strade gremite di questi giorni, le piazze ricolme di gente per gli spettacoli di intrattenimento (in attesa del concertone di Gabbani) - ci vuol poco a comprenderlo - hanno costretto gli operatori ad uno sforzo veramente notevole, che grazie al senso di responsabilità ed all’abnegazione dei dipendenti, si è potuto tradurre in risultati confortanti.

E così, ogni notte, tutte le volte che il paese si è svuotato, quando tutti mediamente sono andati a letto (in orari veramente inoltrati) gli addetti Ecolandia sono entrati in azione per raccogliere ciò che le migliaia di persone hanno lasciato a terra.

Bicchieri e bottiglie in primo luogo, tanto da riempire diversi fusti, così come tantissime cartacce appartenenti ai resti delle consumazioni alimentari acquistate per strade o presso i tanti esercizi commerciali. Per non parlare delle migliaia e migliaia di coriandoli lanciati in aria durante gli spettacoli musicali, che hanno costretto gli operatori ad un lavoraccio ulteriore e di grande fatica.

Abbiamo visto gli operai spazzare, inoltre, per le strade, al termine delle manifestazioni, per fare in modo che l’indomani la città mostrasse quel decoro che deve avere normalmente e a maggior ragione in occasione della festa, quando più alta è l’attenzione di turisti e visitatori.

Da un sondaggio sommario effettuato, tra l’altro, possiamo affermare che ci sia soddisfazione pure presso i commercianti del centro storico, consapevoli di essere fra le prime cause del lavoro straordinario degli operatori, ma che ogni mattina hanno potuto riprendere la loro attività in condizioni dignitose, senza che le strade si trasformassero in un immondezzaio.

Ci sembrava giusto, in un periodo in cui sono in tanti a prendersi i meriti (legittimi) del loro operato quotidiano, spendere due parole per chi in silenzio e con tanta fatica (notturna) ha svolto un lavoro importante per la buona riuscita della festa.

Invitiamo, infine, gli utenti a servirsi, per quanto possibile, dei contenitori per strada evitando l’abbandono selvaggio che non fa il bene di nessuno.