Si è spenta Rosa Maria De Marchis, direttrice dell’ufficio postale di piazza Guglielmo

Una malattia l’ha sottratta all’affetto dei suoi cari. Aveva 60 anni

MONREALE, 7 giugno – Un grave lutto colpisce l’ufficio delle Poste di Monreale. Si è spenta ieri pomeriggio, all’età di 60 anni, al termine di una malattia contro cui ha perso la sua battaglia, Rosa Maria De Marchis, direttrice dello sportello di piazza Guglielmo.

Le sue condizioni di salute sono progressivamente peggiorate al termine di questo ultimo periodo in cui ha combattuto una lotta purtroppo impari.

Da tanti anni dirigeva l’ufficio monrealese con professionalità e amore verso il proprio lavoro e proprio per questo, oltre ad essere molto conosciuta a Monreale, era pure molto ben voluta.

Chi l’ha conosciuta ne parla come di una donna capace di fare sempre la differenza nel suo lavoro, attenta e disponibile con i colleghi, mamma amorevole, guida per i suoi figli e moglie speciale. Lascia il marito Toti Canale, i figli Martina, Simone e Federico e la piccola nipotina Alice.

I funerali si terranno domani alle 9,30 nella chiesa di Sant’Ernesto a Palermo.

Ai familiari di Rosa Maria De Marchis le condoglianze più sentite da tutto lo staff di MonrealeNews.