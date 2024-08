Attacco di panico per una donna in autostrada, la soccorre un poliziotto dell’Anps di Monreale

È successo all’uscita della galleria Sferracavallo, in direzione Trapani

ALCAMO, 6 agosto – Una donna era in evidente stato di panico nella sua auto, lungo l’autostrada Palermo-Mazara del Vallo, con un figlioletto down a bordo: a soccorrerla e consegnarla ai sanitari del 118 per le cure del caso: è stata soccorsa da un poliziotto che ha avuto presenza di spirito, agendo efficacemente.

Protagonista il vice sovrintendente della Polizia di Stato Salvatore Intravaia, consigliere dell’Anps di Monreale, impegnato in un servizio di vigilanza stradale sulla A/29, di qualche giorno fa, quando, intorno alle 10, subito dopo l'uscita della galleria Sferracavallo, notava la presenza di una Opel Crossland ferma in corsia di marcia e con i dispositivi di emergenza azionati. Una situazione di grande rischio, considerato che il tratto di strada è noto per essere pericolosissimo per la presenza delle due gallerie; già teatro di numerosi incidenti gravi.

Il poliziotto munito di giubbotto catarifrangente si portava tempestivamente sul veicolo in sosta trovando al suo interno, sul lato del conducente, una donna vittima di un evidente attacco di panico e sul sedile posteriore lato sinistro, un bambino di 4 anni, affetto da sindrome di Down, sul seggiolino.

Intravaia cercava di tranquillizzare la donna portandola alla ragione, ma senza riuscirci, quindi mantenendo la calma, apriva lo sportello lato guida della vettura sollevandole e prendendole il braccio, trasportandola fino alla portiera posteriore destro, facendola adagiare accanto al proprio figliolo, il quale, avendo la propria madre al suo fianco si rasserenava ulteriormente.

La signora era molto impaurita ed agitata all'interno dell'autovettura. A questo punto il poliziotto richiedeva l'intervento del personale del 118. Nel frattempo provvedeva a chiamare il marito per avvisarlo dell’accaduto.

Al poliziotto sono arrivate le lodi della Polizia e dell’Anps per la prontezza che ha consentito di salvare due vite umane che sarebbero state fortemente a rischio.