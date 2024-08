Una nuova pediatra a Monreale: è la dottoressa Roberta Vetri

Subentra a Flavia Mulè

MONREALE, 21 agosto – Arriva a Monreale una nova pediatra di libera scelta. È la dottoressa Roberta Vetri, che prenderà servizi il prossimo 2 settembre.

Proviene dall'ospedale Buccheri la Ferla dove in atto svolge attività di dirigente medico a tempo indeterminato presso il reparto di Pediatria, Neonatologia e Pronto Soccorso. Roberta Vetri subentra alla dottoressa Flavia Mule' e sarà la pediatra convenzionata definitiva per i piccoli assistiti finora dalla collega. Sarà quindi necessario effettuare il cambio del medico pediatra online o in via La Loggia presso padiglione Biondo.

Servirà il codice regionale della dottoressa Vetri 142271. Gli orari di studio saranno i seguenti: il lunedì e venerdì dalle 15:30 alle 18:30 e il martedì mercoledì e giovedì dalle 9 alle 12.