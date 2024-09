Da lunedì riapre la via Dante e torna il doppio senso di circolazione in via Cappuccini

Il provvedimento preso in occasione della riapertura delle scuole

MONREALE, 6 settembre - Lunedì prossimo, con l’apertura delle scuole, riaprirà via Dante e tornerà a doppio senso la via Cappuccini. Lo rende noto l’assessore alla Polizia Municipale Filippo Giurintano.

Questa modifica alla viabilità, spiegano al comune, tende a evitare problemi alla circolazione e a snellire il traffico in entrata ed in uscita per il numeroso afflusso previsto in città. L’assessore alla Polizia Municipale Filippo Giurintano e ha già pianificato il nuovo provvedimento con il comandante Luigi Marulli. Il comando di Polizia Municipale, infine, ha provveduto al rifacimento della segnaletica dinanzi alle scuole e quella interessata ai percorsi per arrivare alle scuole.