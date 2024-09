Riprende regolarmente il trasporto Ast fra Palermo e Monreale

Positive le interlocuzioni fra l’azienda e l’amministrazione comunale

MONREALE, 6 settembre – Con l’inizio del nuovo anno scolastico riprende regolarmente il servizio di trasporto AST.

Considerato che si erano verificati alcuni disservizi riscontrati nelle ultime settimane riguardanti il trasporto extraurbano, l’amministrazione comunale di Monreale attraverso l’assessore ai Servizi pubblici Francesco La Barbera si è attivata con delle interlocuzioni intercorse con AST, e comunica alla cittadinanza che l’azienda svolgerà il regolare servizio di trasporto.

Pertanto, a partire da giorno 12 settembre (data di inizio delle scuole fissata dalla Regione), verranno incrementate le corse in alcune fasce orarie per agevolare la fruizione del servizio agli studenti pendolari. Per consultare gli orari delle corse previste dal calendario si invita a consultare il sito istituzionale dell’AST, raggiungibile all’indirizzo www.aziendasicilianatrasporti.it.