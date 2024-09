CantaVip 2024: vince Jessica Consales, vince la solidarietà

Ieri sera la terza edizione della manifestazione canora e benefica organizzata da Monreale News. LE FOTO

MONREALE, 16 settembre – L’obiettivo era quello di realizzare il cosiddetto “non c’è due senza tre”.

Fare in modo, cioè, che l’edizione 2024 del “CantaVip” potesse svolgersi con la leggerezza e la distensione delle due precedenti edizioni. Obiettivo – riteniamo – pienamente raggiunto, dato che anche ieri sera, così come nel 2022 e nel 2023, a piazza Guglielmo è andata in scena una serata simpatica all’insegna goliardia, dello svago, ma soprattutto della solidarietà.

Partiamo da questo dato: ieri sera “babbiando babbiando”, abbiamo sforato la somma di 700 euro che saranno donati alla Spia Onlus, l’associazione che si occupa di Oncologia Pediatrica presso l’ospedale dei bambini di Palermo. Una goccia nel mare, dirà qualcuno. Certamente sì, ma come si dice in siciliano: “Tanti pizzicuna fannu i carni nivuri…”.

Venendo alla parte canora, va detto, invece, che proponendo una splendida interpretazione di “Messaggio d’amore” dei Mattia Bazar, Jessica Consales, in rappresentanza della Protezione Civile, è salita sul gradino più alto del podio, aggiudicandosi la pigna più grande delle "Ceramiche di Bisanzio" e precedendo Mimmo Triolo (commercianti), che ha interpretato “Se bruciasse la città” di Massimo Ranieri. Al terzo posto una altrettanto brava Luciana Talluto, che ha cantato il successo di Diodato “Fai rumore”.

A completare il cast dei partecipanti della serata presentata da Mario Micalizzi e Giada Adelfio, ci hanno pensato Nino Casamento (agente di viaggio), con “I migliori anni della nostra vita” di Renato Zero, Paola Naimi (consigliera comunale) che ha cantato “Io che amo solo te” (Sergio Endrigo), Tonino Di Maria (Polizia Municipale), interprete di “Scende la pioggia” (Gianni Morandi), Valentina Giambruno (insegnante), che ha cantato “Il cuore è uno zingaro” (versione di Giuliano Palma), Salvo Ferraro (infermiere), che ha proposto “Dicitencello vuje” (Roberto Murolo), Giovanna Terzo (bartender), con “Ancora” di Eduardo De Crescenzo, l’odontoiatra Dario Melilli, che ha cantato “Porta Portese” di Claudio Baglioni e Lorenzo Campisi, interprete di “Baci” di Remo Germani.

Alla fine applausi per tutti: tanto per l’interpretazione del brano scelto, quanto, soprattutto, per la simpatia, la disponibilità e la capacità di mettersi in gioco. L’obiettivo non era quello di vincere. Era quello di trascorrere una serata lieta e solidale. Obiettivo raggiunto.

La gallery è stata realizzata da Pippo Giurintano, che ringraziamo