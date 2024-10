Lunedì lavori di ripavimentazione in via Agonizzanti, cambia il traffico veicolare

L’ordinanza resterà in vigore fino alla conclusione dei lavori

MONREALE, 5 ottobre – Verranno eseguiti lunedì i lavori di ripavimentazione di via Chiesa degli Agonizzanti, in pieno centro storico, riguardanti la strada attigua all’omonima chiesa.

Per questo motivo il comando di Polizia Municipale ha predisposto un piano traffico che resterà in vigore fino alla conclusione dei lavori.

Per questo motivo è stata decretata l’istituzione del divieto di transito nella via Agonizzanti. Come conseguenza il flusso veicolare proveniente da piazzetta Vaglica proseguirà obbligatoriamente per via Roma. Sarà invertito il senso unico di marcia in via Santa Maria la Nuova (meglio conosciuta come a scinnuta ra Matrici).

Sarà sospesa l’isola pedonale nella via Roma nel tratto compreso tra piazzetta Vaglica e la Salita

Sant’Antonio. Infine sarà istituito il doppio senso di circolazione nella via Roma, nel tratto compreso tra piazza Vittorio Emanuele e via Salita Sant’Antonio (a piazzetta Arancio).

L’ordinanza del comune, a firma del comandante della Polizia Municipale, Luigi Marulli, prevede la rimozione di tutti gli arredi urbani, degli arredi e dei dehors che sono installati nelle vie e nelle piazze interessate che sarà a cura degli stessi titolari degli esercizi pubblici e commerciali.