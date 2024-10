Il turismo crocieristico contribuisce alla ripresa economica della città

Oggi a Monreale incontro tra il sindaco Arcidiacono e i vertici di West Sicily Gate e Costamed



MONREALE, 26 ottobre – Il sindaco di Monreale Alberto Arcidiacono insieme al dirigente dell’Area Promozione Sociale e Territoriale Pietro Bevilacqua, stamane ha incontrato il direttore generale della West Sicily Gate srl Antonio Di Monte.

L'incontro è servito per continuare a portare avanti il progetto già avviato di incentivazione e promozione del turismo crocieristico. All’incontro hanno partecipato anche Lucia Alfisi della West Sicily Gate e Laura Fanara Manager per la Sicilia di Costamed, società che nei principali porti del Mediterraneo gestisce per Costa Crociere le “land experiences” proponendo agli ospiti esperienze autentiche e distintive.

Nel corso della mattinata i rappresentanti di Costamed e della West Sicily Gate hanno visitato e sono rimasti entusiasti del nuovo Museo Multimediale, che può rappresentare un punto di grande interesse e di forte richiamo unitamente alle diverse altre opportunità volte a promuovere e far apprezzare, come meritano, le tradizioni artistiche e culturali della città.