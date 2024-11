Pioppo si è fermata per l'ultimo saluto ad Emanuele Favaloro

Tantissima gente è accorsa nella chiesa di San Giuseppe della frazione. LE FOTO

MONREALE, 6 novembre – La frazione di Pioppo si è fermata oggi pomeriggio per tributare l'estremo saluto ad Emanuele Favaloro, il ragazzo di 25 anni, tragicamente scomparso lunedì sera a causa di un terribile incidente stradale.

Le esequie si sono svolte nella chiesa di San Giuseppe, che ben presto si è rivelata troppo piccola per contenere “l'inavsione” delle tantissime persone accorse per rendere l'ultimo omaggio ad un ragazzo al quale tutti volevano bene. Già prima che arrivasse il feretro del giovane, in chiesa non si poteva più entrare a causa della massiccia presenza di famailiari, amici o anche semplici conoscenti, che hanno voluto rendere omaggio ad un padre di famiglia, che lavorava tutto il giorno per sbarcare il lunario dignitosamente.

Ad officiare la funzione religiosa è stato il nuovo parroco di Pioppo, don Nicola Napoli, che ha invitato tutti a cercare nella fede quel conforto che in questo momento sembra lontanissimo, a causa dell'enorme dolore che la scomparsa di un ragazzo di soli 25 anni, padre di un bimbo di 4, ha lasciato nei cuori di tutti.

Presenti le autorità cittadine, con in testa il sindaco Alberto Arcidiacono.

Nei pressi della chiesa gli amici di Emanuele hanno voluto salutarlo, accendendo un fumogeno ed intonando il coro “Emanuele con noi”, per ricordare la passione che il giovane aveva per i colori rosanero e per quelli della squadra di calcio della frazione di Pioppo.

“E' stato un colpo al cuore – ha commentato non senza commozione il sindaco Alberto Arcidiacono – Emanuele era un ragazzo speciale ed oggi è impossibile non versare una lacrima per la sua educazione ed il rispetto che aveva per tutti: qualità oggi, purtroppo, sempre più rare. Anche chi non lo conosceva instaurava con lui un rapporto di empatia ed oggi piange per questa giovane vita spezzata e per una famiglia così colpita da questo grande dolore. Ritengo che sia andato via uno di famiglia e per la sua famiglia faremo certamente di tutto per darle aiuto”.