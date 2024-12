Comune, firmano i 9 ex lavoratori Asu: per loro il contratto a tempo indeterminato

Arcidiacono “Altro obiettivo raggiunto per il potenziamento della macchina amministrativa”

MONREALE, 30 dicembre – Hanno firmato stamattina al Comune di Monreale gli otto istruttori amministrativi e l’operatore esperto, appartenenti all’ex personale Asu. Per loro si aprono le porte del contratto a tempo indeterminato.

Si tratta degli istruttori Filippo Riina, Pietro Di Blasi, Giuseppa Moscadini, Silvana Vitale, Gaetana Lo Giudice, Floriana Marchese, Concetta Terranova, Patrizia Di Stefano, e l’operatore esperto Francesca Anastasi.

Alla sottoscrizione dei nuovi contratti hanno presieduto il sindaco Alberto Arcidiacono, il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia, il dirigente dell’area Affari Istituzionali Dino Miceli e il funzionario Gianfranco La Bruna.

Il primo cittadino ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto che va a potenziare gli uffici comunali e ha ringraziato i sindacati per la collaborazione fornita in questo percorso di stabilizzazione, che dà dignità e professionalità ad una categoria di lavoratori che da più di 25 anni presta la propria attività con diligenza e professionalità al Comune di Monreale.