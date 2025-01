Intitolata via Esterna Cambuca all’avvocato Giuseppe la Franca, vittima di mafia

Oggi si è tenuta la cerimonia alla presenza di diverse autorità

MONREALE, 4 gennaio – Si è svolta stamattina la cerimonia di intitolazione della via Esterna Cambuca all’avvocato Giuseppe La Franca, ucciso dalla mafia il 4 gennaio del ‘97 a colpi di pistola dai mafiosi della zona di Partinico.

La Franca fu ucciso per aver difeso il suo diritto di proprietà di un suo caseggiato che era stato preso dalla famiglia Vitale e che lui non voleva cedere. Oggi, nel giorno del 28° anniversario dell’uccisione, le comunità di Monreale e Partinico non hanno dimenticato il suo esempio di uomo coraggioso che non si è piegato davanti al ricatto della mafia che voleva impossessarsi delle sue terre. Durante la commemorazione odierna sul luogo dell’assassinio erano presenti tante autorità civili e militari e i familiari, fra cui il figlio Claudio Burgio.

Da oggi la via Esterna Cambuca porterà il nome dell’avvocato La Franca, la cui memoria resterà a testimonianza delle nuove generazioni”. E’ quanto dichiarato dal deputato regionale Marco Intravaia, componente della commissione regionale Antimafia e amico della famiglia, durante la cerimonia commemorativa in contrada Cambuca.