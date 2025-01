Castellaccio, dalla Finanziaria arrivano 400 mila euro

200 mila serviranno per l’illuminazione artistica, altrettanti per sistemare i sentieri

PALERMO, 5 gennaio – 400 mila euro per miglioramenti strutturali sul Castellaccio di Monreale e sulla sua fruizione. Sono previsti dalla Finanziaria regionale, recentemente approvata dall’Ars.

0 mila euro saranno destinati all’illuminazione artistica, 200 mila, invece, per la riqualificazione sentieristica. A dare la notizia il deputato regionale, Marco Intravaia, che – come afferma in una nota – è stato promotore della norma.

“Finalmente il maniero medioevale – ha spiegato Intravaia – diventerà un elemento di attrazione turistica per appassionati d’arte e di trekking, ampliando l’offerta turistica del territorio di Monreale. Molti visitatori chiedono del suggestivo castello e restano delusi dall’impossibilità di raggiungerlo per la mancanza di illuminazione e a causa del percorso accidentato. Certamente il Castellaccio diventerà uno dei siti più visitati e dotati di maggiore appeal del territorio per la suggestione del paesaggio e la sua storia quasi millenaria”.