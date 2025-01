Contrada Pensabene, dall’Ars 120 mila euro per la nuova condotta idrica

Lo stanziamento è stato sancito dalla recente Finanziaria

MONREALE, 7 gennaio – La recente Finanziaria 2025, approvata all’Ars nei giorni scorsi, prevede pure ilo stanziamento di 120 mila euro per la realizzazione della condotta idrica a beneficio degli utenti di contrada Pensabene a Monreale.

La via si articola nella zona sottostante la SS186 tra Monreale e Pioppo, più ao meno all’altezza di piano Tavernelle. A dare la notizia è il deputato regionale, Marco Intravaia, che – come afferma in una nota diffusa alla stampa – è stato promotore dell’intervento in Finanziaria.

“Monreale avrà una nuova condotta idrica, in contrada Pensabene che finora ne era sprovvista – sostiene – continuiamo a lavorare ad interventi concreti sul territorio, come la condotta idrica in via Pensabene che è una risposta attesa dai residenti, di particolare importanza in un momento di crisi idrica quale quello che stiamo vivendo”.