Riduzione delle indennità, accordo raggiunto fra sette ex consiglieri e il Comune di Monreale

Riceveranno in totale circa 14.000 euro grazie alla transazione che chiude l’annosa controversia

MONREALE, 20 febbraio – Si è conclusa con una transazione la controversia che riguarda l’adeguamento delle indennità reclamato da sette ex consiglieri comunali.

Sono Aurelia Di Benedetto, Filippo Giurintano, Salvatore Grippi, Rosella Pica, Manuela Quadrante, Fortunato Segreto e Pasquale Villanova. Accogliendo le richieste di “negoziazione assistita” presentate dall’avvocato Rosaria Messina, la giunta presieduta dal sindaco Arcidiacono ha ritenuto in effetti fondate le loro pretese: e così è stato adesso autorizzato il pagamento delle spettanze arretrate, per un importo che complessivamente ammonta a circa 14.000 euro.

Va ricordato che il ricorso alla negoziazione assistita è previsto dal vigente ordinamento per risolvere una lite su diritti disponibili tramite la sottoscrizione di un’apposita convenzione transattiva, in maniera tale che la controversia possa essere definita in via amichevole, evitando di approdare nelle aule tribunalesche.

La vicenda riguarda, in particolare, la decurtazione che era stata operata sui compensi a suo tempo corrisposti dal Comune di Monreale agli ex consiglieri: decurtazione che, secondo la tesi sostenuta e portata avanti dal legale che li ha assistiti, sarebbe stata illegittima e, di conseguenza, non dovuta.

Per chiudere in maniera definitiva l’annosa querelle è stato raggiunto un accordo fra le parti, in base al quale ciascuno degli interessati ha accettato un abbattimento del 15 per cento sul totale da ricevere.