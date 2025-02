A Monreale il nuovo servizio di car sharing per i croceristi che arrivano al Porto di Palermo

Oggi la presentazione ufficiale in piazza Guglielmo

MONREALE, 25 febbraio – La mobilità sostenibile arriva a Monreale grazie a Kinto Share, il servizio di car sharing del brand globale di mobilità del gruppo Toyota.

Il Comune ha messo a disposizione infatti due stalli di sosta dedicati al servizio, permettendo ai turisti e ai cittadini di usufruire di un’alternativa di trasporto ecologica ed efficiente.

Già attivo al porto di Palermo, il servizio Kinto Share consente ai croceristi di noleggiare una vettura ibrida e raggiungere comodamente Monreale, dove potranno parcheggiare gratuitamente nei nuovi spazi riservati al car sharing Kinto situati nel parcheggio comunale, in prossimità del Duomo. Questi veicoli contribuiscono a rendere gli spostamenti più sostenibili, riducendo le emissioni di CO2 e NOx.

Kinto Share offre, inoltre, un’esperienza completamente digitale: tramite una app dedicata, gli utenti possono prenotare il veicolo più adatto alle loro esigenze, gestire il noleggio e il pagamento in modo semplice e immediato. Oltre a Palermo, il servizio è già attivo nelle principali città italiane.

Stamane si è svolta la presentazione ufficiale alla presenza del sindaco, Alberto Arcidiacono, che ha espresso grande soddisfazione per l’iniziativa, degli assessori Nadia Battaglia, Patrizia Roccamatisi, Giuseppe Di Verde e Salvo Giangreco e il comandante della Polizia Municipale Luigi Marulli. A illustrare tutti i dettagli è intervenuto il manager della Kinto Pierluigi Di Claudio. Presente fra gli altri, il presidente di West Sicily Gate, Antonio Di Monte.

“Siamo lieti di accogliere questo nuovo servizio di car sharing a costo zero per il Comune - ha dichiarato l'assessore al Turismo Battaglia – Oltre a promuovere una mobilità sostenibile e integrata, Kinto Share porterà nella nostra città un numero crescente di turisti, soprattutto croceristi in arrivo a Palermo. Monreale è una destinazione di grande fascino e questa iniziativa ci aiuterà a valorizzarla ulteriormente”.

Vincent Van Acker, Chief Operating Officer di Kinto Italia, ha aggiunto: “Monreale è una meta di straordinario valore culturale e paesaggistico. Grazie ai nuovi parcheggi Kinto Share nel centro della città, i turisti potranno raggiungerla in modo semplice e sostenibile, utilizzando i nostri veicoli elettrificati e un sistema di prenotazione completamente digitale. Kinto è il brand globale di mobilità del Gruppo Toyota, pensato per offrire soluzioni innovative e sostenibili”.