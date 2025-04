Monreale, grande partecipazione per la giornata di screening in piazza Guglielmo

227 gli screening effettuati

MONREALE, 3 aprile – Si è conclusa con grande successo la giornata di screening organizzata dall'Asp 6, in collaborazione con l'associazione Donnattiva e il Comune di Monreale, che si è tenuta stamane in piazza Guglielmo II.

L'iniziativa, volta a promuovere la prevenzione e la salute tra i cittadini, ha visto una straordinaria partecipazione, che si è conclusa con questi dati: Mammografia 30, Pap test 20, Sof test 25, Sportello Amministrativo 152 (per lo più esenzioni ticket per reddito. Totale 227 screening effettuati nel corso della giornata. I cittadini di Monreale hanno risposto con entusiasmo e partecipazione.

“Siamo felici di questo risultato - hanno dichiarato le socie dell’associazione Donnattiva che hanno ringraziato il Comune e l’Asp - per la giornata di screening che ha riscosso un notevole successo, offrendo un servizio prezioso alla cittadinanza e promuovendo la prevenzione e la salute.

Desideriamo sottolineare in particolare la professionalità e la gentilezza del personale medico, tecnico e amministrativo che si è dimostrato altamente preparato e disponibile, creando un'atmosfera accogliente. Molte donne cinquantenni, che non avevano mai effettuato una mammografia, hanno avuto l'opportunità di sottoporsi a questo importante screening. Il personale è stato efficiente e preparato, fornendo tutte le informazioni necessarie per diffondere e sensibilizzare alla prevenzione".

L'evento ha visto la presenza di medici e operatori sanitari dell'ASP, che hanno effettuato screening per diverse patologie e fornito consulenze personalizzate ai partecipanti.

Hanno portato il loro saluto il sindaco Alberto Arcidiacono, l'assessore Patrizia Roccamatisi, una delegazione di socie di Donnattiva e la dottoressa Liliana Costa, dirigente dell'ASP.

L'iniziativa ha riscosso un notevole apprezzamento da parte dei cittadini, che hanno espresso la loro gratitudine per l'opportunità di prendersi cura della propria salute in modo semplice e gratuito.

La giornata di screening in Piazza Guglielmo II si conferma un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni e associazioni del territorio, a beneficio della salute e del benessere della comunità.