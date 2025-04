Palazzetto dello sport, la lunga attesa appare finalmente destinata a finire

Già approvato dalla giunta comunale il progetto delle opere di completamento

MONREALE, 16 aprile – Nel corso dell’assemblea che si è svolta ieri presso la scuola “Margherita di Navarra” di Pioppo si è discusso, in presenza di un folto e interessato pubblico, delle problematiche che riguardano la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport.

La nostra testata ha già dato conto dell’esito di questo incontro, nel corso del quale sono state ampiamente analizzate e valutate le criticità che hanno sinora rallentato l’esecuzione dei lavori; il sindaco Alberto Arcidiacono e il tecnico comunale Piero Albanese hanno illustrato le motivazioni dei ritardi accumulati, fornendo ampie rassicurazioni sul completamento delle opere in tempi “ragionevoli”.

Comprensibili le perplessità espresse da alcuni partecipanti al dibattito: le lunghe attese, i continui rinvii e le promesse tradite finiscono inevitabilmente per creare malumori e diffidenze. Ma sembra proprio che adesso le cose si siano messe per il verso giusto.

«Sino ad oggi i lavori purtroppo sono andati avanti a rilento e con interruzioni - ha spiegato il primo cittadino - a causa di una serie di contrattempi di natura essenzialmente tecnica, che comunque sono stati adesso superati: è già stato approvato dalla giunta comunale il progetto esecutivo relativo alle opere di completamento della struttura e sono state reperite le risorse necessarie per eseguire i lavori, le cui procedure di appalto potranno essere avviate entro poche settimane».

I fondi per la compiuta definizione dell’intervento, che richiede un investimento di circa 1.200.000 euro, saranno acquisiti tramite un’operazione di devoluzione di mutui già concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti, «senza che ciò – ha chiarito il sindaco Arcidiacono - vada a comportare alcun nuovo indebitamento per il nostro ente, che, superata la complessa fase del dissesto, dal punto di vista finanziario è ormai da anni virtuosamente solido e affidabile».

Nel corso dell’assemblea, poi, è stato opportunamente evidenziato che, una volta ultimato, il palazzetto comunale sarà reso disponibile non soltanto alle società sportive della frazione, ma a tutte quelle che ne faranno richiesta. Perché, è chiaro, l’impianto è “a Pioppo” … e non “di Pioppo”.

Va riconosciuto, infine, all’attivo “Comitato Pioppo Comune” il merito di aver organizzato l’incontro: è sempre utile e costruttivo, infatti, promuovere occasioni pubbliche di dibattito e di confronto su tematiche che interessano direttamente la cittadinanza.