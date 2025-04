Presentato il programma della 399ª edizione della Festa del Santissimo Crocifisso: un evento speciale nell'anno giubilare

Per l’occasione verrà presentato il logo della quattrocentesima edizione inserito nel manifesto

MONREALE, 17 aprile – È stato presentato oggi, dopo essere stato approvato dalla giunta, il programma della 399° edizione della festa del Santissimo Crocifisso di Monreale, un appuntamento profondamente radicato nella storia e nella fede della comunità locale.

L'amministrazione comunale ha illustrato il ricco calendario di manifestazioni, che si protrarranno fino al 18 maggio, promettendo un susseguirsi di eventi culturali, di intrattenimento, religiosi e tradizionali capaci di coinvolgere cittadini e visitatori.

Il programma prevede, tra gli eventi culturali e di intrattenimento, la suggestiva sfilata in abiti storici "La Bella Epoque", i concerti di artisti di calibro come Roy Paci & Aretuska e Max Gazzè, lo spettacolo di Massimo Minutella e il DJ set di Pippo Palmieri da Radio 105. Non mancheranno balli di gruppo, esibizioni folkloristiche, animazione per bambini e spettacolari giochi di luce, acqua e fuoco.

Il cuore della manifestazione rimarrà, come sempre, legato alle celebrazioni religiose e alle tradizioni, con le alborate sul Monte Caputo, i vespri solenni, la solenne messa pontificale e la toccante processione del Venerato Simulacro del Santissimo Crocifisso giorno 3 maggio alle ore 18, culminando con il grandioso spettacolo pirotecnico a Monte Caputo.

Il sindaco Alberto Arcidiacono ha dichiarato: "Siamo particolarmente orgogliosi di presentare questa 399° edizione della Festa del Santissimo Crocifisso, un evento che quest'anno assume un significato ancora più speciale in quanto inserito nel contesto dell'Anno Giubilare. Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine a tutti gli enti, alla diocesi, alla confraternita del Santissimo Crocifisso per la straordinaria coesione e collaborazione che hanno reso possibile la realizzazione di un programma così denso e significativo".

Il Presidente del Consiglio Comunale Marco Intravaia ha aggiunto: "Un ringraziamento sentito va alla Regione per il prezioso contributo che ha reso possibile arricchire ulteriormente il programma di questa edizione. Il sostegno delle istituzioni regionali è fondamentale per la valorizzazione delle nostre tradizioni e per la promozione del nostro territorio."

L'assessore allo Spettacolo Salvo Giangreco ha espresso la sua soddisfazione: "È con grande piacere che presentiamo un calendario di eventi così variegato e di alta qualità. Ringrazio di cuore gli uffici comunali, in particolare l'Ufficio Eventi, per l'impegno e la professionalità dimostrati, e tutte le associazioni che con la loro passione e dedizione hanno contribuito in maniera determinante alla realizzazione di questa festa. Siamo certi che questa edizione saprà regalare momenti di gioia, di riflessione e di condivisione a tutta la comunità"-

L'intero lavoro di coordinamento è stato curato dal dirigente dell’Area Promozione del Territorio, Pietrantonio Bevilacqua.