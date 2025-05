Violento impatto auto-pullman sulla SS186, ferito 60enne monrealese

Si tratta di Johnny Albano. Una chiazza di nafta sull’asfalto la probabile causa dell’incidente

BORGETTO, 16 maggio – A causa di un grave incidente stradale, che si è verificato ieri mattina lungo la statale 186, la strada che da Palermo arriva a Partinico, un monrealese è rimasto gravemente ferito.

Si tratta di Johnny Albano, 60 anni, commerciante, molto conosciuto a Monreale. Secondo la ricostruzione effettuata dal personale intervenuto, l’uomo che viaggiava a bordo della sua Fiat Panda in direzione Borgetto, intorno alle 10, all’uscita di una delle due gallerie paramassi, a causa di una chiazza di nafta presente sull’asfalto, ha perso il controllo della vettura, che ha perso aderenza, invadendo la corsia opposta. Purtroppo in quel momento sopraggiungeva un pullman che viaggiava in direzione Monreale. L’impatto, come documenta la foto che pubblichiamo a corredo dell’articolo, è stato violento e Albano ha avuto la peggio.

È stato trasportato in ambulanza presso l’ospedale di Partinico, dove purtroppo i soccorsi non sono stati tempestivi, quindi è stato poi trasferito presso il “trauma center” dell’ospedale di Villa Sofia a Palermo, dove è tuttora ricoverato in terapia intensiva a causa delle fratture multiple che ha riportato e delle complicazioni polmonari che, al momento, sono quelle che destano le maggiori preoccupazioni. Fortunatamente, però, è vigile ed interloquisce col personale ospedaliero e con i familiari.