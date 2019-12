Consiglio comunale, Paola Naimi e Rosario Ferreri si dimettono da capogruppo e vice de ''La Nostra Terra''

Naimi: “Scarsa comunicazione, ma resto in maggioranza”. Resta in maggioranza pure Ferreri

MONREALE, 30 dicembre – Si dimettono i vertici del gruppo consiliare “La nostra Terra”. Da oggi il capogruppo Paola Naimi ed il vice, Rosario Ferreri non rappresenteranno più il gruppo all’interno dell’assise municipale.

Alla base della decisione, così come afferma Paola Naimi, un malcontento che sarebbe dovuto ad un difetto di comunicazione relativo alle decisioni assunte dall’amministrazione. “Lo abbiamo manifestato da qualche tempo – afferma a Monreale News - . Ritengo ci sia stata una poca comunicazione col mio gruppo e ci è capitato di apprendere delle cose dai giornali. Invece avremmo gradito saperle in anteprima, ma ciò non è avvenuto. Ultima cosa, ad esempio, la nomina di Claudio Burgio all’interno del Consorzio Biviere. Ovviamente non è un fatto legato alla persona, ma solo di mancata comunicazione. Adesso non sento il gruppo compatto e pertanto non me la sento di rappresentarlo. Rimango, però, al suo interno ed in maggioranza, ma un segnale dovevo darlo.

Ringrazio i consiglieri de “La Nostra Terra” che all'inizio hanno riposto in me la fiducia per quello che è stato un ruolo importante che avrebbe dovuto vedermi da tramite tra loro e il sindaco. Mi auguro di aver portato a termine nel modo migliore questa esperienza che proseguirà all'interno del gruppo di maggioranza come semplice consigliere comunale”. In maggioranza, a sostegno della giunta Arcidiacono, resterà pure Rosario Ferreri.

Il gruppo “La Nostra Terra”, va ricordato, è formato da quattro consiglieri: Oltre alla Naimi ed a rosario Ferreri, annovera pure i consiglieri Angelo Venturella e Giulio Mannino. Saranno loro, pertanto, con ogni probabilità a rappresentarlo ufficialmente in Consiglio comunale.