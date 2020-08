Russo critica il governo regionale, ma sostiene una giunta locale di chiara matrice Musumeci

Riceviamo e pubblichiamo...

Signor direttore,

Ritengo doveroso chiederle di ospitare questa mia, in considerazione dell'autorevole intervento del segretario cittadino del Partito Democratico pubblicato sul suo giornale.

Da sempre provo simpatia per Silvio Russo, che considero un personaggio pirotecnico e pirandelliano. Anche in un momento estremamente drammatico per Monreale, che ha visto gran parte del territorio devastato da incendi ad opera di mani criminali. In questi momenti le critiche stanno a zero e lo spessore politico di chi ricopre cariche istituzionali si evidenzia nel momento di adottare iniziative forti, di denunzia accompagnate da proposte concrete e non attaccando il Governo regionale in un momento in cui è proprio il Governo della Sicilia a cui bisogna rivolgersi per ottenere finanziamenti per affrontare i problemi del post incendio che determineranno problemi di dissesto idrogeologico e pericoli di frane.



Così come ho ritenuto di fare chiedendo al Prefetto, che ringrazio per avermi prontamente rassicurato in merito all’attenzione verso il territorio monrealese, ho chiesto una maggiore presenza delle forze dell'ordine nelle aree a rischio in quanto ritengo che soltanto una capillare presenza di uomini in divisa possa contrastare una pericolosa strategia criminale. Non mi ha mai appassionato la sterile ricerca di responsabilità, che come è noto è un esercizio privo di valenza concreta e di nessuna utilità pratica.

Sono orgoglioso di essere parlamentare e sostenitore di questo governo. E ne difendo, anche a volte con distinguo, l’azione istituzionale e di governo. Evidentemente il segretario locale del Pd riveste la comoda posizione di uomo di lotta e di governo. Da piddino locale attacca il governo, dimenticando che a livello locale sostiene la maggioranza con una presenza familiare, e con all'interno autorevoli esponenti del Partito del presidente Musumeci ( Presidente del Consiglio Comunale e assessore con plurime deleghe). Maggioranza locale che ogni giorno ringrazia (giustamente) il governo regionale per le continue attenzioni verso Monreale. Ricordo al segretario cittadino del Pd che in epoca non lontana un autorevole esponente del Pd ricopriva l’autorevole e prestigiosa carica di assessore all’Agricoltura e Foreste e che nella recente competizione amministrativa a sostenere la sua giunta sono scesi in campo il Presidente Musumeci e l'assessore alle Attività produttive Turano.

Forse la calura estiva di questo giorni ha impedito al segretario locale del Pd di leggere che ho rappresentato al Governo l’inopportunità di sospendere gli operai forestali delle manutenzioni (leggi qui l’articolo). Ho già in programma un incontro con l'assessore all’Agricoltura Edy Bandiera e con il responsabile della Protezione civile regionale per rappresentate l’esigenza inderogabile di salvaguardia della stabilità e sicurezza dei nostro territorio. A Russo lascio volentieri le lamentele e le confusioni politiche. Ho il dovere istituzionale di dedicare ogni energia personale e politica alla difesa del territorio e dei miei concittadini.

* Deputato regionale di Forza Italia