Turnover in giunta, esce Nicola Taibi, entra Paola Naimi

Stamattina il giuramento in Sala Rossa

MONREALE, 18 dicembre – Avvicendamento in giunta al comune: esce Nicola Taibi, entra Paola Naimi. L’ufficialità di una notizia che aleggiava già da tempo e che prendeva sempre più corpo, è arrivata stamattina.

Benchè l’amministrazione, attraverso una nota ufficiale, parli di “impegni professionali che non gli consentono di dedicarsi all’attività amministrativa come era riuscito a fare fino ad oggi” è lecito pensare che ad incidere sulla scelta di Arcidiacono sia stata la mancanza di rappresentatività di Taibi in Consiglio comunale. L’ormai ex assessore in giunta rappresentava “Autonomia e Libertà”, lista che alle amministrative del 2019 si schierò, al fianco dell’attuale sindaco, pur non superando lo sbarramento e per questo motivo senza rappresentanti in aula.

Nicola Taibi nella lettera di dimissioni ha anche ribadito la volontà di mettere a disposizione del sindaco Arcidiacono, la sua esperienza acquisita in questi anni di lavoro. Al suo posto, pertanto, entra Paola Naimi, consigliere della lista Alleanza Civica, che torma a far parte dell’esecutivo cittadino, dopo l’esperienza nella giunta precedente, guidata da Piero Capizzi. Il sindaco Alberto Arcidiacono ha ringraziato Nicola Taibi per l’attività svolta in questo percorso amministrativo. L’assessore Paola Naimi, stamane ha giurato in Sala Rossa alla presenza del sindaco Alberto Arcidiacono e del vice segretario generale Ignazio Tabone.