Intravaia rappresenta tutto il Consiglio, deboli le motivazioni dei consiglieri di Forza Italia

Il sindaco Alberto Arcidiacono replica al gruppo consiliare di Forza Italia

MONREALE, 28 maggio – Non ha tardato ad arrivare La replica del sindaco, Alberto Arcidiacono alle dichiarazioni dei consiglieri di Forza Italia, Mimmo Vittorino e Silvio Terzo a proposito delle presunte emulazioni dei comunicati stampa del presidente Consiglio comunale, Marco Intravaia.

I due, attraverso una nota, avevano usato toni forti nei confronti del numero uno dell’assise municipale, criticando una sorta di duplicazione delle notizie, rese note dal deputato regionale Mario Caputo, cui loro fanno riferimento dal punto di vista politico.

“Ho letto e riletto l’articolo pubblicato oggi dai consiglieri Vittorino e Terzo – replica Arcidiacono in una nota diffusa dall’ufficio stampa – e purtroppo ancora non riesco a trovare una giustificazione valida per comprendere il bisogno che li ha indotti a fare tali esternazioni.

Il Presidente del Consiglio, rappresenta la seconda carica istituzionale del comunale e quando parla, pubblica, presenzia rappresenta l’intero consiglio comunale nella sua totalità; motivo per il quale il suo essere partecipe e presente dovrebbe, a rigor di logica, essere per i consiglieri un motivo di vanto e di compiacimento.Tuttavia l’articolo di oggi denuncia un certo disappunto da parte di alcuni consiglieri, che non va certamente ignorato, ma che forse dovrebbe trovare delle motivazioni diverse e più consistenti”.