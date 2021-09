Incarichi legali, Forza Italia: ''Si cambi o invieremo gli atti alla Procura della Corte dei Conti''

"Non possiamo assistere ad un’ulteriore pressione tributaria sui cittadini"

MONREALE, 15 settembre – "La determina dirigenziale numero 238 dell’ 8 settembre scorso con la quale viene riconosciuto un "premio" di circa 14 mila euro al segretario comunale per gli obiettivi raggiunti e la recentissima delibera di giunta con la quale il sindaco anticipa ad un professionista un compenso di 4 mila euro per difendere il comune nel ricorso avanti il Tribunale Amministrativo per difendere la scelta della variante per il centro commerciale alla Circonvallazione, impongono severe valutazioni dal punto di vista politico ed economico".

A dichiararlo i due consiglieri comunali di Forza Italia Mimmo Vittorino e Silvio Terzo che hanno chiesto alla Regione di inviare un ispettore per valutare la situazione economico finanziaria del Comune. "Siamo di fronte - hanno affermato Terzo e Vittorino - a comportamenti schizofrenici e incomprensibili da parte dell’intera amministrazione e maggioranza comunale. Da un lato il ministero minaccia l'avvio del commissariamento del Comune in caso di mancato equilibrio finanziario. Vengono aumentate le tariffe asilo nido, si parla di spegnere gli impianti di illuminazione, di trasferire i servizi di trasporto, riscossione e reti idriche a privati, con innegabili aumenti di costi per i cittadini e di converso viene liquidata al segretario la somma di 14 mila euro, 4 mila euro ad un avvocato per difendere il comune in giudizio pur avendo in organico un avvocato pagato per 45 mila euro annui per assicurare una singolare assistenza giuridica.

Non possiamo assistere ad una prevedibile pressione fiscale sui nostri cittadini quando al momento tra incarichi di avvocato e nomine la giunta ha impegnato quasi 90 mila euro che graveranno sui cittadini. Abbiamo il preciso dovere di conoscere la realizzazione situazione finanziaria e dobbiamo impedire al sindaco di distribuire incarichi in totale contrasto con la, situazione di dissesto. Se il sindaco non ascolterà le richieste di Forza Italia nell'interesse dei cittadini chiederemo la trasmissione di tutti gli atti di nomina ed incarichi a titolo oneroso alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per un giudizio di responsabilità. Ciò a fronte dell’irrispettoso silenzio del sindaco e della sua giunta”.