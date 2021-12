Consiglio comunale, la maggioranza si rafforza: entra Giuseppe La Corte

Il consigliere aderisce al gruppo La Nostra Terra

MONREALE, 7 dicembre – Si rafforza la maggioranza che sostiene l’azione politica della giunta Arcidiacono. Giuseppe La Corte, eletto in Consiglio comunale nelle fila della Lega, compie il salto del fosso ed entra in maggioranza. Approderà al gruppo consiliare de "La Nostra Terra”, in più numeroso in aula.

Il consigliere più votato – fa sapere il sindaco Alberto Arcidiacono – dopo un periodo ampio di riflessione, ha deciso di fornire il proprio contributo alla squadra di maggioranza mettendo in campo la propria esperienza amministrativa. Giuseppe La Corte ha lavorato in questi due anni rimanendo nel gruppo misto, valutando ogni singolo atto senza nessuna forma di pregiudizio e cercando di fornire costantemente suggerimenti e critiche costruttive. A Giuseppe, aggiunge Arcidiacono, mi unisce un rapporto di sincera stima ed amicizia, valori che hanno sempre primeggiato sui diversi percorsi politici. Abbiamo sempre mantenuto un rapporto di proficua collaborazione e leale confronto, sono orgoglioso di poter condividere il viaggio amministrativo con una persona di grandi capacità come lui”.

“Ho cercato di guardare con spirito di leale critica l’operato di questa amministrazione – afferma La Corte dal canto suo – con l’obiettivo di fornire anche dall’esterno un contributo che perseguisse il bene della città. Più volte ho avuto modo di confrontarmi con il sindaco, fornendo il mio punto di vista, senza per questo avvertire il bisogno di rendere pubblico il mio sincero apporto. La condivisione di intenti mi porta oggi alla decisione di far parte di un gruppo che ho sempre guardato con attenzione ed al quale non posso che riconoscere il grande impegno e la costante presenza.

Non inizio con loro, ma ricomincio da loro consapevole che la voglia di operare per il bene della nostra comunità sarà il vero collante e la sincera motivazione di questo percorso”. Soddisfazione è stata espressa dal capogruppo Mannino e da tutti i componenti per l’arrivo del consigliere La Corte, riconoscendo nello stesso serietà e grande dedizione.