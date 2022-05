Pippo Lo Coco esce dal gruppo di Diventerà Bellissima

"Resto accanto al presidente del Consiglio Intravaia che sosterrò alle prossime regionali”

MONREALE, 6 maggio – "Sono e resto vicino a Diventerà Bellissima e al presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia e penso che che il volto della città stia cambiando, grazie soprattutto all’impegno instancabile del presidente Intravaia e il sostegno del governo Musumeci”.

Lo afferma il consigliere comunale, Pippo Lo Coco che annuncia, tuttavia, di lasciare il gruppo consiliare di Diventerà Bellissima e di voler agire come una sorta di “battitore libero”, votando solo gli atti che riterrà favorevoli alla città, pur nella vicinanza a Marco Intravaia, prossimo candidato alle Regionali.

“Di fronte a tante iniziative di grande importanza che sono state fatte, e tante altre sono in cantiere – prosegue Lo Coco – non c’è uniformità in tutti i rami dell’azione amministrativa. E’ il motivo per cui talvolta ho manifestato il mio dissenso e vorrei continuare a farlo, nell’esclusivo interesse del paese. Per onestà intellettuale e per dare serenità a tutti ho deciso di uscire dal gruppo di DB. Sono un uomo libero che non può fare a meno di essere corretto con sé stesso e con gli altri.

Per il bene della città non posso tacere di fronte alle criticità di molti settori. Alcuni assessori comunali non sono all’altezza del loro compito e rischiano di vanificare l’impegno e gli sforzi di Diventerà Bellissima .Voterò gli atti e le azioni in favore della comunità e sarò accanto al Presidente del Consiglio Intravaia nelle prossime elezioni regionali".