Marco Intravaia ufficializza la sua candidatura alle prossime elezioni regionali

“Ritengo siano maturi i tempi per spostare il mio impegno a Sala d’Ercole”

MONREALE, 6 agosto – “Sarò candidato all’Ars alle prossime elezioni regionali che si svolgeranno il 25 settembre”. Marco Intravaia annuncia la sua discesa in campo. L’attuale presidente del Consiglio comunale di Monreale e già segretario particolare del Presidente della Regione è pronto a correre per uno dei 70 seggi all’Ars.

“Ritengo – ha spiegato Intravaia – siano maturi i tempi per spostare il mio impegno a Sala d’Ercole, dopo decenni di attività politica sul territorio. Mi auguro di avere saputo trasmettere l’amore verso la mia terra e i tanti sacrifici compiuti nella convinzione di fare il suo bene. Coì come mi auguro che i cittadini abbiano apprezzato il lavoro capillare e le numerose opere avviate, altre già finanziate, alcune attese da tanti anni, tutte rese possibili dall’avere avuto al fianco il supporto del Governo regionale guidato dal presidente Nello Musumeci. Ho cercato di procedere lasciando parlare i fatti e gli interventi realizzati. Ringrazio fin da ora chi vorrà credere in me”.