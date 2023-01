La commissione consiliare ''Promozione sociale'' traccia il bilancio: ''La nostra attività finalizzata a migliorare i servizi sociali''

Diversi i regolamenti affrontati nel corso dell’ultimo anno di attività

MONREALE, 5 gennaio – Tempo di bilanci per la quarta commissione consiliare “Promozione sociale”, che stila il documento conclusivo dell’anno appena trascorso, quello della relazione annuale, con il quale si fa un po’ il punto dell’attività svolta.

L’organismo è composto, va ricordato, dai consiglieri comunali Angelo Venturella, che è il presidente, Santina Alduina (vice), Davide Mirto, Andrea Noto, Silvio Terzo e Francesco La Barbera.

Un’attività, come affermano i componenti, svolta in sinergia con l’amministrazione comunale e con gli uffici.

La commissione, come si legge nel documento ufficiale, si ritiene soddisfatta per il lavoro svolto. “I provvedimenti – reca la nota – hanno contribuito in modo significativo a migliorare i servizi sociali e affrontare le problematiche di inclusione sociale”.

73 le sedute effettuate, alcune pure da remoto, per via della nota situazione pandemica che ha caratterizzato anche il nostro territorio.

Fra gli argomenti più significativi affrontati, il regolamento di modalità garantita (ancora da definire), quello relativo al servizio di scuolabus, quello di pari opportunità, la revisione del regolamento del garante per la disabilità, i buoni spesa, l’agenzia per la casa, l’emergenza abitativa, i piani di zona, il regolamento di assistenza economica, l’adesione all’associazione italiana della ceramica, l’approvazione della convenzione con la Casa del Sorriso, il registro disabili, l’approvazione della pianta organica delle farmacie per il biennio 2022-23, i progetti di utilità collettiva per i percettori del reddito di cittadinanza.