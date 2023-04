Operazione lease-back alla Corte dei Conti, Russo: ''Obiettivo Futuro era all'oscuro''

“Non siamo mai stati messi al corrente di nulla”

MONREALE, 3 aprile – “La lista Obiettivo Futuro, parte integrante della maggioranza che sostiene l'azione politica di questa amministrazione, non era al corrente dell'iniziativa di inviare alla Procura della Corte dei Conti il carteggio relativo all'operazione lease-back”.

Lo afferma Silvio Russo, figura di spicco della lista, che alle amministrative del 2019 contribuì all'elezione del sindaco Alberto Arcidiacono e che oggi è rappresentata in giunta dal fratello Sandro.

“Questa problematica – dice ancora Russo – non è mai stata oggetto di confronto politico in tutti gli incontri ufficiali ufficiosi che si sono succeduti. Il mio gruppo, pertanto, prende le distanze dalla paternità di questa azione della quale era totalmente all'oscuro”.