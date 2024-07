Partito Democratico, Davide Mirto sarà il capogruppo in Consiglio comunale

I consiglieri dei Dem saranno lui e Sandro Russo

MONREALE, 11 luglio – Sarà Davide Mirto il capogruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale. Lo comunica lui stesso, dopo un incontro con l’altro rappresentante del Dem nell’assemblea cittadina, Sandro Russo.

Mirto ha ottenuto 274 voti alle ultime amministrative e proprio assieme a Russo rappresenterà il Pd, ma anche l’opposizione in Consiglio, considerato che gli altri 22 consiglieri appartengono allo schieramento di maggioranza,

“Il gruppo del PD – afferma adesso Mirto in una nota – sarà guidato in consiglio comunale dal sottoscritto. Oggi, nella riunione del gruppo, il compagno Sandro Russo ha deciso di sostenermi alla guida del gruppo consiliare ed ho ritenuto opportuno informare l'opinione pubblica della scelta che ha fatto il PD, onorandomi di guidarlo. Ringrazio Sandro per la fiducia che mi ha dato cercherò di fare bene il compito che mi è stato affidato. Ringrazio il mio partito per la scelta che ha fatto”.

Nei giorni scorsi la Democrazia Cristiana aveva ufficializzato la nomina di Ignazio Zuccaro quale capogruppo, con la scelta di Nadia Battaglia vice.