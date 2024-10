Nessuno tocchi le quote rosa, le donne monrealesi in politica si schierano con la parità di genere

Lo abbiamo chiesto alle donne che occupano un ruolo attivo nelle istituzioni locali

MONREALE, 10 ottobre – In Sicilia un passo indietro rispetto agli standard del resto dell'Italia? Potrebbe succedere. Al vaglio, a Palazzo dei Normanni, una proposta di legge sugli enti locali prevede la riduzione della quota di genere a un minimo del 20%, contro l’attuale 40% previsto anche a livello nazionale.

Sarà in discussione al parlamento siciliano il prossimo 15 ottobre. Intanto, ieri, in commissione Affari istituzionali "è emersa la disponibilità di tutti a recepire in Sicilia la norma nazionale sulla rappresentanza di genere, che prevede il 40% di donne nelle giunte comunali", lo ha detto il presidente della I commissione dell'Assemblea regionale siciliana, Ignazio Abbate (Dc).

La legge 56/14 per quanto riguarda la Parità di genere dispone che "Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico".

Monreale News ha chiesto cosa ne pensano della riduzione e se sono a favore del voto segreto, all'unico assessore donna in Giunta, Antonella Romano (Dc) e alle consigliere di tutti i partiti, da La Nostra Terra, Marco Intravaia per Monreale a Democrazia Cristiana. All'unisono dicono no alla proposta di riduzione, molte sono contrarie alle quote numeriche e contrarie al voto segreto.

La risposta dell'assessore Antonella Romano e delle tre consigliere Dc Nadia Battaglia e Valeria Giardi: "Non siamo favorevoli alla riduzione delle quote rosa e vogliamo il voto palese - rispondono - il nostro partito è donna, la DC ha da poco formato un gruppo di donne, composto da tante belle risorse.

Per quanto riguarda la riduzione della quota di genere a un minimo del 20%, contro l’attuale 40% previsto anche a livello nazionale, una delegazione di donne del partito parteciperà alla mobilitazione generale per il prossimo 15 ottobre alle ore 12:00, con un presidio sotto l’Assemblea Regionale Siciliana. Siamo unite in questa battaglia".

Giusi Madonia, La Nostra Terra: "Il ritorno al dibattito è quello che mi fa piacere in tutta questa vicenda - commenta - per il resto, è un argomento che mi provoca parecchio imbarazzo. Sono sempre stata contraria alle quote numeriche e colorate per indicare la percentuale 'permessa' alle donne in politica. Una società civile moderna e democratica - conclude - non dovrebbe fare distinzioni in questo senso, dovrebbe solo garantire parità e piena partecipazione".

Patrizia Roccamatisi, La Nostra Terra: "Premesso che a mio parere la rappresentanza femminile in politica non è solo questione di rappresentanza circostanziata - commenta - ma soprattutto reale e concreta perché le donne rappresentano la voce e gli interessi femminili che gli uomini non possono promuovere.

Le donne sono messaggere di una vera parità di genere - aggiunge - e contribuiscono a creare un contesto favorevole per la promozione di politiche che riducono differenze e diversità e migliorano l'uguaglianza. Fatta questa premessa - conclude - sono convinta che l'esito del voto segreto è manifestazione di chi non ha il coraggio di manifestare a viso aperto le proprie idee".