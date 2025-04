La stoccata ironica del Pd: “Noi non passeremo a Forza Italia”

Sarcastico il commento del gruppo consiliare: “Alcuni consiglieri hanno cambiato più partiti che indumenti intimi”

MONREALE, 2 aprile – “Noi non saremo tra i consiglieri che transiteranno a Forza Italia. Ci pare utile sottolineare l’ovvio, visto che di ovvio a Monreale, in termini di identità e dignità politica da tempo non c’è più nulla”.

Scelgono la strada del sarcasmo i consiglieri del gruppo consiliare Pd dí Monreale, Davide Mirto e Sandro Russo, commentando il passaggio a Forza Italia del sindaco Alberto Arcidiacono.

“Fino ad ora il sindaco – proseguono Mirto e Russo – aveva detto che l’amministrazione era una esperienza civica, al punto da mettere, come un cagnolino, alla porta il partito di Fratelli d’Italia, in occasione delle elezioni. Evidentemente il sindaco ha maturato altri obiettivi elettorali che interromperebbero a metà la durata dell’attuale amministrazione, tradendo la parola data agli elettori monrealesi”.

Infine, l’affondo dei due consiglieri: “Comunque andrà, siamo curiosi di vedere questo nuovo spettacolo del circo Barnum in salsa nostrana, in cui alcuni consiglieri, a partire dai loro riferimenti politici, nel loro corso hanno cambiato più partiti che indumenti intimi”.