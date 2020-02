Il giovane violinista monrealese Gabriele Mirto entra nelle orchestre ''Kids'' e ''Youth'' del teatro Massimo

Ha iniziato la sua attività seguendo i corsi musicali della scuola “Veneziano”

MONREALE, 29 febbraio – Una grandissima doppia soddisfazione per il giovane monrealese Gabriele Mirto, che a soli 16 anni, entra a far parte delle orchestre “Kids” e Youth” del teatro Massimo come violinista.

Il risultato è da considerare davvero pregevole, soprattutto per quel che riguarda l’ingresso nell’orchestra Youth, riservata a giovani musicisti, sì, ma decisamente più grandi di lui, considerato che è riservata solitamente a ragazzi di età compresa fra i 17 ed i 25 anni. L’orchestra “Kids”, invece, compreden giovani musicisti la cui età spazia dai 12 ai 17 anni.

Gabriele, pertanto, nelle varie tourneè cui sarà chiamata l’orchestra, potrà essere utilizzato sia nell’uno che nell’altro gruppo, a seconda delle esigenze contingenti.

Il giovane musicista monrealese ha bruciato decisamente le tappe, se è vero, come è vero, che ha cominciato ad accostarsi al difficilissimo strumento musicale soltanto nel recente 2014, presso la scuola Antonio Veneziano, dove ha frequentato il corso musicale seguito dagli insegnanti Bianca Mazzei e Davide Mazzamuto.

Quest’ultimo si dai primi mesi ha notato le particolari qualità spingendolo a prendere ulteriori lezioni. Il giovane poi ha partecipa to con la scuola al 4° Concorso Musicale Nazionale “Serradifalco Città della musica nel 2016” come solista, piazzandosi al 2° posto a 12 anni. Poi ha frequentato il liceo musicale “Guzzetta”. Qui i professori sin dai primi mesi notano delle particolari qualità e lo inseriscono, sin dal primo anno, sia come solista, che nella piccola orchestra dove ha fatto esperienza tenendo. Da quest’anno poi è stato scelto ufficialmente nell’Orchestra Rappresentativa Filarmonica dell’Istituto Guzzetta di Palermo fra i primi violini.

Nei giorni scorsi l’audizione per il concorso al teatro Massimo, dove Gabriele si è classificato al 2° posto nella categoria Kids con un punteggio di 8,75, con circa 40 concorrenti. Ottima la posizone anche nella classifica Massimo Youth, fra i ragazzi molto più grandi di lui.