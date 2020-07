Il biglietto integrato giornaliero per il trasporto pubblico a Palermo: un’occasione anche per Monreale

Il biglietto sarà in vendita a 5,50 euro a partire da oggi

PALERMO, 4 luglio – E' stato presentato ieri mattina presso Palazzo D'Orleans il biglietto integrato giornaliero per il trasporto pubblico nella città di Palermo. A illustrarne i dettagli, insieme al presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci e al sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, sono stati l'assessore regionale Marco Falcone, quello comunale Giusto Catania, il presidente della società AMAT Michele Cimino e l'amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, Orazio Iacono.

Il biglietto sarà in vendita a 5,50 euro a partire da oggi e permetterà di viaggiare senza limiti, nel giorno di validità, su bus e tram gestiti da AMAT e solo su treni regionali di Trenitalia all'interno del territorio comunale di Palermo (fino alle ore 23:59 del giorno indicato sul biglietto). I bambini fino a 11 anni non ancora compiuti potranno viaggiare gratuitamente (in compagnia di un adulto pagante).

"La collaborazione tra la Città di Palermo, Amat, Trenitalia e la Regione siciliana - ha dichiarato il sindaco Leoluca Orlando - ha finalmente portato a un importante risultato, la concreta conferma che insieme è possibile promuovere la mobilità sostenibile: il biglietto integrato. Una prima occasione di collaborazione che mette insieme le quattro linee di tram già realizzate a Palermo, le sette progettate e finanziate, l'anello ferroviario, il passante ferroviario e il gommato dell'Amat, la più importante azienda pubblica di trasporto comunale, che ormai si è diffusa in ben dodici città della Sicilia con car sharing, bike sharing e una serie di proposte innovative che sono nel segno della mobilità sostenibile".

"Un primo importante passo che auspichiamo apra la porta ad una complessiva integrazione tariffaria, rivolta a tutte le fasce di utenza del servizio pubblico in città e nell'area metropolitana - ha affermato l'assessore Giusto Catania - Occorre proseguire in modo serrato il dialogo e la collaborazione fra tutti gli attori coinvolti, istituzioni e aziende, soprattutto in vista del completamento dell'anello ferroviario e delle future tratte tranviarie che auspicabilmente sposteranno verso il trasporto pubblico consistenti numeri di passeggeri. La facilità di interscambio modale deve necessariamente unirsi ad una facilità di accesso e fruizione, si cui il biglietto unico è parte essenziale".

"Abbiamo l'esigenza di facilitare i passeggeri e incoraggiarli a utilizzare i mezzi pubblici anche per decongestionare il traffico nelle grandi città - ha spiegato il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci - Siamo davanti a una soluzione nuova per la Sicilia, il progetto sperimentale parte da Palermo ma sarà esteso anche a Catania e Messina. Speriamo di potere coinvolgere nell'iniziativa anche gli aeroporti".

Grande soddisfazione per l'iniziativa è stata espressa dal presidente di Amat, Michele Cimino. "Un altro obiettivo raggiunto da Amat - ha commentato - grazie alla sinergia con Trenitalia e la piena condivisione del Governo della Città di Palermo e del Governo della Regione. Grazie al dialogo tra istituzioni stiamo costruendo una vera grande mobilità sostenibile".

"Con il biglietto unico semplifichiamo gli spostamenti dei cittadini e dei turisti - ha affermato l'amministratore delegato di Trenitalia, Orazio Iacono, nel corso di una conferenza stampa che si e' tenuta a Palazzo d'Orleans di Palermo - consentendo una esperienza di viaggio più intermodale. Il biglietto integrato contribuirà ad avere un futuro più sostenibile e sara' una valida alternativa al mezzo privato".

Il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono e il presidente del consiglio comunale Intravaia plaudono all’accordo voluto dalla giunta Musumeci. “Viaggiare su bus, tram e treni con un biglietto giornaliero integrato a Palermo - affermano – grazie a una intesa tra Trenitalia, Regione Siciliana, Comune di Palermo e Amat, avrà risvolti turistici ed economici anche su Monreale, considerato che la città normanna alle porte del capoluogo fa parte dell’itinerario arabo-normanno i cui siti fra i quali il celebre Duomo e chiostro dei Benedettini sono situati a Monreale”.

Il sindaco Alberto Arcidiacono oltre a ringraziare la Regione e i partners dell’intesa dichiara: “Ben vengano iniziative come queste che vanno a rilanciare il turismo e l’economia del nostro e di tutto il territorio siciliano”. “Il biglietto integrato per muoversi a Palermo è una grande opportunità anche per Monreale – dichiara il presidente del Marco Intravaia, che ha ringraziato il presidente della Regione Nello Musumeci, l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone e l’Amat”. "La possibilità – conclude Intravaia - di viaggiare su treno, tram e autobus con il prezzo calmierato giornaliero di 5 euro e 40, escludendo i bambini fino ad 11 accompagnati dagli adulti, consentirà a famiglie e turisti che si muovono in autonomia, anche se non alloggiano nella nostra città, di raggiungere Monreale, godere le sue bellezze e fruire delle offerte commerciali. Un'opportunità per ampliare L'utenza turistica di Monreale, così da aiutare gli operatori del settore, duramente provati dal lockdown”.