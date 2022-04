Il Crocifisso torna per le strade per ricordare la sua presenza nella storia

MONREALE, 24 aprile – Il Crocifisso torna, dopo due anni, tra le strade e i vicoli monrealesi, come da tradizione, per ricordare a ciascun cristiano che Lui è sempre presente nella storia, in ogni storia.

“U Patruzzu amurusu" attende la pioggia dei petali di rose e riversa su noi grazia e benedizione, dopo gli ultimi due anni.

Gli eventi drammatici degli anni 2020 e parte del 2022, segnati da una pandemia inaspettata, hanno impedito al popolo monrealese e a tutti i fedeli, di celebrare compiutamente il culto e la processione del "Santo Protettore" della città di Monreale.

A tutti è mancato l'itinerario fatto di celebrazioni dei riti sacri, dei canti, dell'aria di festa. Quando la notizia che le rigide precauzioni per difendersi dal contagio sono state allentate, è salito spontaneo un grido di gioia e di commozione alla notizia che "si fà la festa del Crocifisso"!

La macchina organizzativa si è messa subito in movimento per le opportune iniziative. Il Santuario ha organizzato la tradizionale "Calata dei Veli", alla quale hanno partecipato i Parroci della città ed ha programmato il Novenario predicato dai Canonici del Capitolo dell'Insigne Collegiata per meditare sul Mistero del sacrificio di Cristo.

Il diario del Novenario è il seguente:

Oggi, ore 18.30, Can. Giuseppe Ruggirello, Rettore del Seminario.

25 Aprile, ore 18.30, Can. Antonio Ortoleva, Cancelliere e Arciprete di Cinisi.

26 Aprile, ore 18.30, Mons. Alfonzo Cannella, Parroco emerito.

27 Aprile, ore 18.30, Can. Giuseppe Vasi, Parroco del Rosario di Partinico.

28 Aprile, ore 18.30, Can. Filippo Lupo, Arciprete di San Giuseppe Jato.

29 Aprile, ore 18.30, Mons. Salvatore Salvia, Arciprete di Partinico.

30 Aprile, ore 18.30, Can. Giovanni Vitale, Direttore dell’Archivio Storico Diocesano

01 Maggio, Sante Messe ore: 8 -9 – 10 – 11 – 12

ore 18.30, Mons. Sebastiano Gaglio, Rettore del Santuario che guiderà i

passaggi dei Probandi e dei Novizi.

02 Maggio, Sante Messe ore: 8 -9 – 10 – 11 – 12

Ore 18.00 Santa Messa

Ore 19.00 Primi Vespri Solenni celebrati da Mons. Arcivescovo con la presenza del Sindaco e di tutte le Autorità Civili e Militari. Spezzerà la Parola di Dio il Can. Innocenzo Bellante.

03 Maggio, Sante Messe ore 7 -8 -9 – 10

ore 11.00, Mons Arcivescovo celebrerà il Solenne Pontificale.

Ore 13.00 S. Messa

ore 14.00, Discesa del Ss. Crocifisso.

Ore 16.00 S. Messa

ore 18.00, Inizio della Processione del Simulacro del Ss. Crocifisso.

Il 3 di Maggio, con rinnovata gioia e commozione, finalmente ci consentirà di accogliere per le strade della città " Patruzzu amorusu" che vuole vederci, tutti.

Rivolgeremo un pensiero ai fratelli dell'Ucraina, vittime di una inaudita violenza: per loro imploriamo la pace.

A nome dell’Arcivescovo, i Sacerdoti, i membri della confraternita e gli operatori della festa, gridiamo tutti: “Grazia, Patruzzu amurusu”.