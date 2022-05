Previsioni meteo avverse, slitta a domenica 22 la processione della Madonna del Popolo

Era in programma per domenica 8 maggio alle ore 18

MONREALE, 5 maggio – Era in programma per domenica prossima, 8 maggio, ma le avverse condizioni meteo, indicate dalle previsioni fornite dalla Protezione Civile, hanno consigliato agli organizzatori di rinviare a domenica 22 maggio.

Non si terrà, pertanto, l’attesa processione della Madonna del Popolo, che era stata calendarizzata proprio per questa domenica, 8 maggio, giorno della Festa della Mamma. Troppo alto il rischio di farla svolgere sotto la pioggia battente.

Se ne parlerà, come detto, domenica 22 maggio. Inizialmente il comitato dei festeggiamenti aveva pensato ad effettuare la processione domenica 15 maggio, ma la contemporanea cerimonia di beatificazione di Maria di Gesù di Santocanale ha consigliato tutti al rinvio alla domenica successiva, 22 maggio.

Ricordiamo che la processione della Madonna del Popolo, seconda per importanza e numero di partecipanti a Monreale dopo quella del Santissimo Crocifisso, è quella con la quale il simulacro della Vergine fa ritorno in cattedrale, dopo aver sostato per qualche settimana nella chiesa di San Castrense.