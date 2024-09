Aquino, si è insediato oggi don Piergiorgio Pizzo, il nuovo parroco di San Giuseppe

Dopo sei anni di sacerdozio a Capaci, il prete prenderà la carica lasciata libera da padre Spera

MONREALE, 29 settembre – Grande affluenza ad Aquino per l’insediamento del nuovo parroco della Chiesa di San Giuseppe, don Piergiorgio Pizzo.

Successore di padre Giuseppe Spera, al sacerdote è stato ufficialmente assegnato il ruolo di guida spirituale della frazione aquinese.

Padre Pietro Pizzo, conosciuto da tutti come don Piergiorgio, inizia la sua carriera ecclesiastica nel 2000. Il suo impegno verso la fede è strettamente connesso alla sua vocazione da missionario: per 6 anni, infatti, ha svolto questa funzione in Madagascar per conto della congregazione laicale dei Fratelli Missionari della Misericordia, della quale fa parte anche il nuovo parroco della Parrocchia “Santa Teresa del Bambino Gesù” in Monreale don Angelo Giudice, che si insedierà nei prossimi giorni.

Negli ultimi sei anni, è stato il parroco della Chiesa “Beata Pina Suriano”, del paese di Capaci. Padre Pizzo è stato accolto da un importante numero di fedeli, che ci tenevano ad essere presenti alla messa, tenuta dal Vescovo di Monreale, Monsignor Gualtiero Isacchi.

Presenti anche l’assessore al Patrimonio Antonella Romano, il vice-sindaco Riccardo Oddo, l’ex consigliere comunale Santina Alduina e anche un gruppo di fedeli della parrocchia Beata Pina Suriano di Capaci, giunti fino ad Aquino per salutare l’ex parroco che, visibilmente emozionato, si è detto entusiasta di intraprendere questo nuovo percorso, di vita e di fede.