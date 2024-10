Calcio a 5: Serie B. Il Villaurea Monreale sconfitto a Marsala tra mille rimpianti

Finisce 6-5 per i padroni di casa, ma la prestazione c’è stata

MARSALA, 12 ottobre – Non sorride al Villaurea Monreale la gara d’esordio del campionato di Serie B, edizione 2024-25. Alla fine di un match tirato e combattuto vince il Marsala Futsal, cui tutto è girato bene e che è stato bravo a sfruttare le occasioni create.

Al PalaSanCarlo finisce 6-5 tra mille rimpianti, ma con la soddisfazione di aver disputato una partita gagliarda e con la consapevolezza di poter contare su un organico solido, che certamente darà filo da torcere a tutti. Poi, senza con questo voler accampare scuse, va detto che due giocatori come Giangrande e Badalamenti, oggi assenti, non si possono regalare a nessuno. Meno che mai ad una formazione ambiziosa come il Marsala, che non fa mistero di voler essere una sicura protagonista del campionato.

Quello che c’è da salvare è soprattutto l’atteggiamento della squadra, che prima sul 4-1 Marsala e poi sul 6-3, ha saputo risollevare la testa e mettere alle corde gli avversari.

Al netto degli zero punti con cui si torna a casa, si può guardare il bicchiere mezzo pieno, in attesa di metterne in tasca qualcuno, magari proprio sabato prossimo, quando al Paladonbosco arriverà l’Acireale.

Anche oggi, come spesso accade, ad avere un ruolo importante sono stati gli episodi: un rigore a favore dei lilibetani sul quale si può discutere per ore e una deviazione fortuita su un tiro di Patti, proprio nel momento migliore di Abisso e compagni, hanno indirizzato il match dalla parte marsalese, tagliando vistosamente le gambe dei ragazzi di Gallo e Speciale. Eppure il Villaurea ci ha creduto fino all'ultimo, non mollando un centimetro ed arrivando a ridurre le distanze di un solo gol.

In casa Marsala a segno sono andati Barroso e Patti (doppietta per entrambi), Abate e Pierro. Da parte Villaurea, due gol li ha realizzati Giannola, uno Cassata, uno Abisso ed uno Giannusa, con ogni probabilità il migliore in campo.

Adesso ci sarà da fare reset e concentrarsi sulla prossima partita. Con la giusta concentrazione, con la cattiveria necessaria e con un pizzico di fortuna sperare di far punti non sarà utopia.