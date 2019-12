Sicily Music Academy, domani il concerto di fine anno

Si terrà alle ore 19,30 presso i Cantieri Culturali della Zisa – Sala “De Seta” a Palermo

PALERMO, 27 dicembre – Dopo il grande successo del concerto di fine anno accademico 2018 - 2019 , dello scorso luglio , l’ accademia musicale “Sicily Music Academy” che da quasi 10 anni offre la possibilità a piccoli, ragazzi ed adulti, la possibilità di imparare uno strumento musicale o cantare , con al suo interno una etichetta discografica indipendente la "Sicily Music Studio", offrirà domani sabato 28 dicembre alle ore 19.30 presso i Cantieri Culturali della Zisa – Sala “De Seta” , un concerto gratuito.

Sarà un appuntamento tutto da ascoltare, con musiche di tradizione natalizia e non solo: anche tanti i cantici cristiani e brani celebri da film come "Sister Act 2" . Il concerto sarà tenuto dagli allievi e dai propri docenti che augurano così un felice anno nuovo a tutti i partecipanti ed agli ascoltatori. L' accademia – aferrma una nota – dà la possibilità di prepararsi sia per i concorsi strumentali e/o vocali , regionali e nazionali (The Voice , X Factor o Area Sanremo etc..) che per le ammissioni al conservatorio V. Bellini di Palermo ed ai vari licei musicali” .