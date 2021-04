''Giornata mondiale del libro'', esposizione di testi a Casa Cultura Santa Caterina

La mostra avrà inizio oggi e terminerà il 7 maggio

MONREALE, 23 aprile – In occasione della Giornata mondiale del libro, evento patrocinato dall’Unesco e organizzato ogni anno il 23 aprile con numerose manifestazioni in tutto il mondo, per promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la protezione intellettuale attraverso il copyright, l’assessore alla Cultura Rosanna Giannetto ha invitato il bibliofilo Pino Misseri ad occupare alcuni spazi della Biblioteca comunale “Santa Caterina”per esporre la 1a tematica di una serie che, di volta in volta, verrà esposta per i nostri lettori, studiosi e visitatori.

La prima tematica dei libri scelti è riguarda proprio Monreale. Il collezionista di libri “che ricorda tutti a memoria”, è stato già accolto dal Sindaco Alberto Arcidiacono, insieme alla figlia e alla moglie, nella Sala Rossa del Palazzo di Città, congratulandosi per questa passione del collezionare libri; come dice il primo cittadino, “il libro è lo sport preferito del cervello, il muscolo più importante del corpo umano”. L’esposizione dei libri avrà inizio dal 23 aprile al 7 maggio 2021 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 presso la biblioteca comunale via Pietro Novelli.

(Le date e gli orari indicati sarranno soggetti alle norme vigenti anticovid)