''Dante e la Bella Trinacria'', domani la riproposizione dello spettacolo al complesso monumentale Guglielmo II

L'evento avrà inizio alle ore 17.30, nella sala San Benedetto

MONREALE, 26 marzo – Dante in dialetto siciliano introdotto da testi elaborati da giovani studenti monrealesi. Va nuovamente in scena lo spettacolo "Dante e la Bella Trinacria", promosso dalla Pro Loco, con il patrocinio del Comune di Monreale, e proposto già lo scorso mese di dicembre a conclusione del ciclo delle celebrazioni per l'anno dantesco.

L'appuntamento domani, alle ore 17,30, nella sala San Benedetto del complesso monumentale Guglielmo II. Musiche, parole e coreografie per proporre una lettura non convenzionale della Divina Commedia. L'iniziativa è coordinata dalla docente di lettere Romina Lo Piccolo e vede la partecipazione straordinaria dell'attore professionista Paolo La Bruna. Interpretano i testi in dialetto gli attori : Vincenzo Giaconia, Antonio Minasola, Maria Sapienza, Marco Sferruzza

Antonella Vaglica, Francesca Vaglica. I testi introduttivi saranno invece messi in scena da Chiara Albano, Elisa Badagliacca, Mariagabriella Diecidue, Giulia D'Amico, Pietro Di Mitri, Nicola Marotta, Gabriele Rispetta, Agnese Sferruzza, Valeria Terzo. Coreografie di Sara Mutolo.