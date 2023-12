Natale 2023, ecco le iniziative della Confraternita del Santissimo Crocifisso

Si apre il programma con le visite guidate al santuario della Collegiata del Santissimo Crocifisso

MONREALE, 5 dicembre – Arrivano anche quest’anno le iniziative della Confraternita del Santissimo Crocifisso per un Natale ricco di appuntamenti nel segno della tradizione.

Si inizia con le visite guidate al santuario della Collegiata a cura degli studenti dell’istituto Rutelli che saranno fruibili dal 4 al 7 dicembre e ancora il 9, 18 e 22 dicembre dalle 9 alle 17. L’8 dicembre, in occasione della solennità dell’Immacolata, al termine della messa solenne che sarà celebrata alle 10 presso il santuario, alle 12 sarà inaugurato il presepe realizzato dalla Confraternita presso la Chiesa della Trinità al Collegio di Maria. Dal 16 al 22 dicembre avrà luogo la tradizionale novena in preparazione al Natale ogni pomeriggio alle 17.30.

È in programma per il 17 dicembre alle 17.30 la presentazione del libro “Il Collegio di Maria a Monreale e la Chiesa della Trinità’’ di Antonella Vaglica, che avrà luogo all’interno della Chiesa della Trinità al Collegio di Maria. Il 21 dicembre alle 21, sempre presso la Chiesa della Trinità, si terrà il concerto dell’Associazione musicale Guglielmo II “I° Memorial per il maestro Carmelo Lo Bue”. Il 23 dicembre si terrà una serata di fraternità aperta a tutti i componenti della Confraternita.

Alle 22 del 24 dicembre si terrà presso il santuario del Santissimo Crocifisso la veglia del Santo Natale, seguita il 25 dicembre alle 10 dalla santa messa per la solennità del Natale. In chiusura del periodo natalizio il 6 gennaio, in occasione dell’Epifania, alle 10 sarà celebrata la santa messa.