Piazza Guglielmo, in questo weekend una tre giorni cinematografica

Tre film in programma a partire da stasera (ore 21)

MONREALE, 15 luglio – Una rassegna cinematografica estiva in piazza Gugliemo II organizzata e promossa dall’amministrazione comunale per questo fine settimana. Nel cuore della città di Monreale, gli spettacoli cinematografici avranno luogo oggi, domani e domenica.

I film in cartellone sono: stasera (ore 21) piazza Guglielmo II “ Non sposate le mie figlie”; domani, sempre ore 21, “ Quasi amici”; domenica ore 21 “ 8 Rue del l’Humanitè”. Sarà una occasione di intrattenimento e incontro per la cittadinanza monrealese - dichiara l'assessore alla cultura Letizia Sardisco - Anche i tanti turisti che in questo periodo affollano la cittadina normanna, dichiara l'assessore al turismo Geppino Pupella potranno così godere in queste serate, a partire dalle 21, la visione di film che hanno segnato le ultime stagioni cinematografiche.

Sempre nell’ambito dell’organizzazione delle manifestazioni riguardanti il territorio, domani (sabato 17 luglio) presso l’abbazia dei Benedettini di San Martino delle Scale, in occasione dell’inaugurazione del XXXV Festival Organistico, si terrà alle ore 21 un concerto di Massimo Youth .