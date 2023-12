Monreale, domani i Neri per caso in concerto

Monreale, domani i Neri per caso in concerto

Appuntamento alle 21,30 a piazza Guglielmo

MONREALE, 26 dicembre – C’è grande attesa per il concerto dei “Neri per caso” in programma domani sera a piazza Guglielmo a partire dalle 21,30. L’evento costituisce l’appuntamento di maggiore richiamo del cartellone del Natale 2023, organizzato dal comune di Monreale.

Il celebre gruppo di origini salernitane, noto anche perchè canta “a cappella”, si mise in luce nel 1995 vincendo la sezione “Nuove proposte” del festival di Sanremo con il brano “Le ragazze”.

A Monreale i Neri per caso presenteranno i loro successi, assieme a tutte le cover interpretate con la loro tecnica particolare. La band è formata da Ciro Caravano, Gonzalo Caravano, Domenico Pablo "Mimì" Caravano, Mario Crescenzo, Massimo de Divitiis, Daniele Blaquier.

L’appuntamento monrealese è inserito nel lunghissimo tour che il gruppo sta affrontando dall’inizio dell’anno e che ha toccato tantissime regioni d’Italia, oltre che alcune località all’estero.