Natale 2023, domani sera a Monreale si esibisce la Women Orchestra

Appuntamento a piazza Guglielmo a partire dalle ore 21

MONREALE, 27 dicembre – Un concerto potente, vibrante di emozioni, nel periodo più magico di tutti: il Natale. Domani sera alle 21 in piazza Guglielmo II a Monreale.

Un’orchestra sinfonica tutta al femminile, la Women Orchestra, con l’introduzione ad hoc di una sezione pop (chitarre, bassi, sax), per la prima volta insieme alle Sisters of the New Gospel, per un concerto che ha l’ambizione di toccare le corde del cuore. Ventuno brani significativi che inneggiano alla libertà, alla speranza di un mondo migliore, eseguiti ed intonati dalle circa trenta donne sul palco, dalla loro energia e dalla loro vitalità.

Da Heal the World di Michael Jackson ad Amazing Grace di John Newton e Dan Vasc, ad Imagine di John Lennon, ad Hallelujah e Give Peace a Chance, senza dimenticare significativi brani più tipicamente natalizi quali Rockin’ Around The Christmas e Holly Holly Christmas, tutto vuole essere emozione, energia, musica allegra, ma anche canto di emancipazione, di libertà.

Le voci potenti e contagiose delle Sisters of the New Gospel vengono accompagnate dal suono caldo e passionale delle viole, così come da quello limpido e brillante del flauto, da quello intenso del sax o dalle sonorità esili ed eleganti delle chitarre.

È così che Gospel, musica sinfonica e pop si fondono come in un armonico abbraccio. Il risultato è sorprendente, coinvolgente sia per il corpo che per l’anima. L’iniziativa è promossa dall’assessorato al Turismo del Comune di Monreale nell’ambito delle manifestazioni Natalizie. Ingresso Libero.