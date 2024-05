Santissimo Crocifisso, acrobazie ed emozioni stasera con ''Sonics in Toren''

Appuntamento alle 22 in piazza Guglielmo

MONREALE, 1 maggio – È atteso per stasera un appuntamento imperdibile e tra i più attesi della Festa del Santissimo Crocifisso di Monreale con lo spettacolo acrobatico Sonics in Toren dei Sonics, compagnia italiana rinomata in tutto il mondo per le sue esibizioni spettacolari che combinano acrobazie aeree, danza ed effetti speciali.

In questo spettacolo unico la sinergia tra musica, movimento e immagini trasporterà il pubblico in un viaggio suggestivo attraverso i labirinti della memoria e dell'animo umano. Sonics in Toren è un vero e proprio “inno” al colore, simbolo di felicità, passione e speranza: sul palco le immagini raccontano di un mondo in bianco e nero che si tramuterà in un mondo pieno di colore e stupore. Si susseguiranno acrobazie, danze aeree, visioni incredibili e giochi di luce in una scenografia sempre cangiante che ad ogni quadro muta cambiando composizione, forma e colore, consegnandoci così immagini sempre nuove e sorprendenti.

Toren è un'opera d'arte che parla direttamente al cuore, celebrando la bellezza e la complessità della vita.

Appesi ad autogru, ad un ring di americane o al graticcio di un teatro propongono performance acrobatiche mozzafiato realizzate su macchine sceniche di propria invenzione e calate in mondi fiabeschi sospesi tra sogno e realtà.

Sono noti per il loro stile unico e innovativo, che ha contribuito a consolidare la loro reputazione a livello internazionale, hanno infatti partecipato a numerosi eventi e festival in tutto il mondo, tra questi, figurano la Cerimonia di Apertura di Torino Capitale Europea dello Sport, i Mondiali di Ginnastica Artistica a Torino, il Fringe Festival di Edimburgo, il B Fit di Bucarest, eventi in Medio Oriente, in Brasile, Libano, Ucraina, Francia, Grecia, Germania e Svizzera, dimostrando così il loro carattere internazionale e la capacità di affascinare un pubblico variegato.