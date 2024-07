Sabato in piazza Guglielmo la presentazione del libro ''La scelta'' di Sigfrido Ranucci

Al celebre conduttore dei “Report” l’amministrazione comunale conferirà la cittadinanza onoraria

MONREALE, 4 luglio – Si terrà sabato prossimo, 6 luglio, alle ore 18,30 in piazza Guglielmo a Monreale la presentazione del libro “La Scelta”, alla presenza dell’autore, il giornalista e conduttore del programma Rai Report, Sigfrido Ranucci.



Sigfrido Ranucci, 62 anni, romano, a cui sabato l’amministrazione conferirà la cittadinanza onoraria, lavora in Rai dal 1990 per la quale è stato prima inviato per le rubriche del Tg3, poi per Rai News 24, dove ha realizzato numerose inchieste sul traffico illecito di rifiuti e sulla mafia.

Ha trovato l’ultima intervista al giudice Paolo Borsellino, nel settembre del 2001 è stato inviato a New York per seguire l’attentato alle Torri gemelle, poi nel 2004 a Sumatra per lo tsunami.

È stato inviato nei contesti di guerra dei Balcani e in Medio Oriente dove ha realizzato inchieste sulla violazione dei diritti umani e dal marzo 2017 conduce il programma televisivo Report (Rai3). Ha ricevuto numerosi premi per il giornalismo d’inchiesta.