Un video per omaggiare Totò Schillaci, giovedì prossimo il ricordo dell’eroe di Italia ‘90

Appuntamento alle ore 18 a Casa Cultura

MONREALE, 19 settembre – Anche Monreale rende omaggio a Totò Schillaci. L’amministrazione comunale monrealese, infatti, vuole rivolgere un caloroso e commosso saluto all’eroe di Italia ’90 che ci ha lasciati al termine di una lunga malattia.

Lo farà giovedì prossimo, 26 settembre, su iniziativa dell’assessore allo Sport Salvo Giangreco, a partire dalle ore 18, nei locali di Santa Caterina “Casa Cultura”, dove verrà proiettato un video ricordo del mondiale del 1990 che vide Schillaci assoluto protagonista trascinare a suon di gol la Nazionale azzurra fino alla semifinale e poi alla conquista della medaglia di bronzo. Schillaci, in quell’edizione del mondiale si laureò capocannoniere della manifestazione con 6 centri.

La proiezione del video, per tutti gli sportivi monrealesi sarà occasione per ricordare quegli splendidi momenti di gioia collettiva nazionale, derivanti proprio dalle prodezze di Totò Schillaci. Seguirà un breve dibattito.