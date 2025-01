Martedì 14 gennaio l’Open Day itinerante dell’Asp a piazza Guglielmo

Previsti diversi screening finalizzati alla prevenzione

MONREALE, 3 gennaio – Si è svolto stamattina al complesso monumentale Guglielmo il sopralluogo per l’organizzazione dell’Open day itinerante della prevenzione che si terrà il 14 gennaio in piazza Guglielmo II a Monreale.

I cittadini avranno la possibilità di usufruire delle seguenti prestazioni: screening del tumore della mammella, mammografia per donne di età compresa tra 50 e 69 anni; screening del cervicocarcinoma; Pap test o Hpv test per donne tra 25 e 64 anni; screening del tumore del colon retto*: distribuzione del Sof Test per la ricerca del sangue occulto nelle feci per persone tra 50 e 69 anni. Prevenzione cardiovascolare: visita, Ecg ed eventuale approfondimento ecografico, rivolto a persone tra 50 e 65 anni; sreening del diabete; screening audiometrico; screening oculistico; screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse (HIV, Epatite C e Sifilide).

Uno spazio inoltre, sarà interamente dedicato alle vaccinazioni: antinfluenzale e tradizionali. Per la prima volta saranno organizzati a Monreale screening per bambini e ragazzi: lo screening visivo pediatrico (3-8 anni) e lo screening logopedico (3-8 anni).

Inoltre, ci sarà anche un’area veterinaria per la prevenzione del randagismo con l’impianto gratuito del microchip a cani e gatti. Infine, è prevista anche un’area amministrativa con uno sportello per cambio medico, esenzione ticket, rilascio tessera sanitaria.

L’iniziativa è promossa dalla direzione aziendale dell'Asp di Palermo in collaborazione con il Comune di Monreale e i Lions Club I Circoscrizione Distretto 108Yb Sicilia.

“Un’importantissima iniziativa - ha dichiarato l’assessore agli Affari Generali Patrizia Roccamatisi – per la sensibilizzazione e la prevenzione per i nostri concittadini e soprattutto per i giovani e i bambini. Ne sarà data comunicazione a tutte le scuole al fine di potere promuovere al meglio questa giornata organizzata dall’Asp di Palermo che ringraziamo per aver iniziato l’Open Day 2025 da Monreale”.